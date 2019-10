A40 bij Venlo ingezakt, weg deels afgesloten

De A40 in Duitsland is vanaf de grens bij Venlo richting Duisburg afgesloten voor verkeer nadat betonplaten in de weg waren doorgezakt door problemen met een ondergrondse gasleiding. De A40 richting Duisburg ter hoogte van het Duitse plaatsje Wachtendonk vlakbij Venlo is onbegaanbaar. Dat maakte de Duitse dienst Strassen.NRW vrijdag bekend.

De A40 is het verlengde van de A67 vanaf de grens bij Venlo. Verkeer wordt in Venlo vanaf de A67 bij knooppunt Zaarderheiken in Venlo via de A73 en A74 omgeleid, richting Mönchengladbach, meldde de Nederlandse dienst Rijkswaterstaat. Die omleiding kan tot zeker maandagochtend duren. Richting Venlo is de A40 versmald om noodmaatregelen mogelijk te maken. De herstelwerkzaamheden daar duren nog de hele volgende week.

De problemen ontstonden bij de aanleg van een ondergrondse gasleiding onder de A40. Daardoor verzakten verschillende betonplaten van de snelweg.