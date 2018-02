A4 weer vrij na botsing vrachtwagens

De A4 in de richting van Amsterdam naar Den Haag is bij het Ringvaart-aquaduct urenlang afgesloten geweest na een ongeval met twee vrachtwagens. Rond 14.00 uur was de weg weer helemaal vrij, meldde de Verkeersinformatiedienst (VID)

Rond 09.00 uur reed bij het aquaduct een vrachtwagen achterop een andere vrachtauto. De bestuurder van de achterste truck verloor daardoor de macht over het stuur en schoot naar links, tegen een inklapbare vangrail.

Als gevolg van het ongeval was de rijbaan tijdelijk helemaal dicht. Na enige tijd was een rijstrook weer beschikbaar, maar de hele ochtend stond er een kilometerslange file. De andere twee rijstroken werden aan het begin van de middag vrijgegeven.