A4 tussen Amsterdam en Den Haag eerder open

De A4, de drukste snelweg van Nederland, is zondagavond eerder dan verwacht weer opengesteld voor het verkeer. Dat scheelt een omweg voor mensen die van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam willen rijden. Het werk was zondagavond al klaar, terwijl Rijkswaterstaat van tevoren had laten weten dat de weg tot maandagmorgen 05.00 uur afgesloten zou blijven.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd 7 kilometer wegdek vernieuwd tussen Roelofarendsveen en Hoogmade. Het werk vond telkens plaats in het weekend en leverde veel extra reistijd op voor weggebruikers.

Met de aanleg van een nieuwe, dubbele laag zeer open asfaltbeton (zoab) wil Rijkswaterstaat de geluidsoverlast voor de omgeving verminderen. De drukte op de weg neemt nog sneller toe dan eerder werd verwacht, maar de geluidshinder die al dat verkeer veroorzaakt mag niet over wettelijke grenzen heengaan. Dit was het laatste weekend waarin werd gewerkt aan de A4.