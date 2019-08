A4 en A10 weer vrijgegeven na ongelukken

De A4 is dinsdag na een ongeluk weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. Drie rijstroken waren tijdelijk dicht, waardoor er forse vertragingen ontstonden tussen Den Haag en Amsterdam. Automobilisten hadden soms vertragingen van 45 minuten en werd aangeraden om te rijden via de A2 en A12.

De rechter tunnelbuis van de Coentunnel is dinsdagochtend ook nog even dicht geweest vanwege een ongeval. Ook deze is inmiddels weer vrijgegeven.

Rijkswaterstaat verwacht dat het langzaamaan weer drukker wordt op de Nederlandse wegen. In sommige delen van het land zijn de schoolvakanties inmiddels voorbij. De verwachting is dat er vanaf september weer files komen te staan. In de vakantieperiode was het erg rustig op de weg.

Vooral op de wegen in het noorden en zuiden zal de spits snel beginnen. Rijkswaterstaat roept automobilisten op rekening te houden met de toenemende drukte. Op 1 september zijn alle schoolvakanties officieel voorbij.