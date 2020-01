Door een ernstig ongeluk met meerdere voertuigen tussen knooppunt Prins Clausplein en Leidschendam is de A4 in de richting van Amsterdam vrijdagochtend enkele uren dicht geweest. De weg is rond 08.10 uur weer open gegaan, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting was eerder dat de weg tot na de spits dicht zou blijven.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat verwacht dat de files snel verdwijnen nu de weg weer open is. De vertraging bedroeg maximaal een uur, toen de weg nog afgesloten was.