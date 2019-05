De A4 is bij Den Haag richting Rotterdam dicht na een ongeluk. Hierbij zijn zeker twee voertuigen betrokken. Een vrachtwagen ligt dwars op de vangrail, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via de A13.