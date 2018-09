A4 bij Bergen op Zoom weer open

De A4 bij Bergen op Zoom is weer open voor verkeer. Wel is de linkerrijstrook richting Antwerpen nog afgesloten voor reparatie van de vangrail. Ongeveer 100 meter moet worden vervangen.

Maandag kantelde een vrachtwagen vol met avocado’s op de weg en belandde in de middenberm. De snelweg was uren afgesloten. De ravage was groot en de files rond Bergen op Zoom waren lang.

Eerder op de middag ging ook de A15 dicht, bij knooppunt Ridderkerk. Een container in een vrachtwagen was in brand gevlogen. De afsluiting van de snelweg leidde tot flinke files. Rond 16.30 uur was de weg weer vrij.