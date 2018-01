A4 bij Bergen op Zoom weer dicht

De A4 bij Bergen op Zoom in de richting van Rotterdam is vrijdagavond weer dichtgegaan wegens een spoedreparatie aan het asfalt, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). De reparatie tussen het knooppunt Zoomland en Tholen is nodig, omdat het wegdek eerder op de dag beschadigd was geraakt doordat een vrachtauto met frituurvet is brand was gevlogen.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot zaterdagmiddag 15.00 uur. Tot die tijd is de A4 richting Dinteloord dicht, aldus de VID.

Er was ook frituurvet op het wegdek terechtgekomen dat moeilijk te verwijderen was. De A4 was daarom vrijdagochtend en een deel van de middag helemaal dicht. De rijbaan richting Antwerpen ging rond 13.00 uur weer open. De weg richting Rotterdam ging rond 15.30 uur weer open, maar ging in de avond dus weer dicht wegens de spoedreparatie.