De A35 nabij Almelo was vrijdagochtend richting het noorden even helemaal dicht wegens een ongeluk waarbij acht auto’s betrokken waren. Na ruim een uur waren de betrokken voertuigen weggesleept en was de weg weer helemaal open voor verkeer, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Vier mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.