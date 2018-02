De A35 nabij Almelo was vrijdagochtend richting het noorden even helemaal dicht wegens een ongeluk waarbij zo’ n tien auto’s betrokken waren. Na korte tijd werd één rijstrook weer geopend voor verkeer. Vier mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht dat het nog wel enige tijd zal duren voordat de weg weer helemaal vrij is. Aan beide kanten staat inmiddels een file.