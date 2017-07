De A32 tussen Meppel en Steenwijk is in de nacht van donderdag op vrijdag in de richting van Steenwijk ongeveer twee uur afgesloten geweest na een ongeluk. Door nog onbekende oorzaak was er een aanrijding geweest tussen een auto en een vrachtauto ter hoogte van Havelte. Volgens de politie is een inzittende van de auto ernstig gewond geraakt.