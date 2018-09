De snelweg A29 in de richting van Bergen op Zoom is dicht tussen Barendrecht en de Heinenoordtunnel door een ongeluk. De politie gaat onderzoek doen. Voor zover bekend is er niemand ernstig gewond geraakt.

Inmiddels staat er al een file vanaf de A16 bij knooppunt Ridderkerk, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via Dordrecht over de A15, A16, A17 en A58.