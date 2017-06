De A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is woensdagochtend in beide richtingen afgesloten wegens meerdere ongelukken bij de Haringvlietbrug. Het is nog niet bekend hoelang de afsluiting gaat duren. De VerkeersInformatieDienst (VID) adviseert automobilisten om te rijden via de A15, A16 en A17.