A29 bij Haringvlietbrug weer open

De A29 bij de Haringvlietbrug tussen Bergen op Zoom en Rotterdam is weer open, nadat de weg woensdagochtend een tijd in beide richtingen afgesloten is geweest wegens meerdere ongelukken. Richting Rotterdam is weer helemaal open. In de richting van Bergen op Zoom is nog maar een rijstrook beschikbaar, zei de VerkeersInformatieDienst (VID).

Door de harde wind was een deel van de brug losgeraakt, waardoor meerdere auto’s beschadigd raakten, aldus de dienst. Een persoon raakte bekneld en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zei de politie.