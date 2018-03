A28 weer deels open, nog wel verkeershinder

De A28 van Utrecht naar Amersfoort is bij Leusden-Zuid weer deels open nadat daar eerder op de dag een dodelijk ongeval had plaatsgevonden. Maar er is in de avondspits al ernstige verkeershinder rond Utrecht en Amersfoort ontstaan, meldt Rijkswaterstaat. De dienst heeft de eerder ingestelde omleidingsroutes opgeheven omdat het verkeer daar ook vaststaat. Weggebruikers krijgen nog steeds het advies de reis zo mogelijk uit te stellen.

Het ongeluk bij Leusden-Zuid gebeurde in de ochtend. Een vrachtwagen reed door onbekende oorzaak tegen de pijler van een viaduct. De vijftigjarige chauffeur uit Kleef (Duitsland) kwam om het leven.

Vanwege bergingswerkzaamheden ging de weg dicht. Rond 17.30 uur meldde Rijkswaterstaat dat alleen de rechterrijstrook en de afrit Leusden nog gesloten zijn voor spoedreparaties aan het asfalt.