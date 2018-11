De A28 is bij Strand Nulde in de richting Zwolle urenlang dicht geweest omdat een kraanwagen in brand heeft gestaan. De kraanwagen had veel olie gelekt. Dat moest worden opgeruimd. Ook moest de bodem worden onderzocht. Aan het eind van de middag meldde de ANWB dat de weg weer was vrijgegeven.