Eerder dan verwacht is de A28 tussen knooppunt Rijnsweerd en Den Dolder zondag opengegaan na werkzaamheden. Die zouden maandagochtend afgerond zijn maar de weg is al omstreeks 17.00 uur in beide richtingen vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. De dienst waarschuwde eerder al dat het verkeer rekening moest houden met vertragingen en omleidingen.