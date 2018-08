In Drenthe is de A28 (Zwolle - Groningen) bij Zuidwolde in beide richtingen dicht. Er is een vrachtwagen gekanteld die mest vervoerde en dat zorgt voor rotzooi op de weg.

Verkeer kan volgens de ANWB het beste omrijden via Meppel en Heerenveen. De afsluiting gaat vermoedelijk tot in de middag duren.