A28 bij Utrecht weer open

De A28 tussen Amersfoort en Utrecht is donderdagavond in beide richtingen dicht geweest vanwege een lekkende tankwagen.

De tankwagen vervoerde ammoniak. Door een klapband lekte er ammoniak uit de wagen, meldde Rijkswaterstaat. Daarop werd de weg rond 21.30 uur afgesloten.

De brandweer onderzocht de lekkage, maar kon geen lek vinden. Waarschijnlijk is door de klapband via een ventiel wat ammoniak vrijgekomen, zegt een woordvoerder. De gelekte hoeveelheid ammoniak was echter dusdanig klein, dat er geen gevaar is geweest voor de omgeving.

De rijbaan naar Utrecht werd rond 22.00 uur weer vrijgegeven. De weg richting Amersfoort bleef tot 00.30 uur dicht. Rijkswaterstaat heeft de tankwagen weggesleept.