Op de A28 tussen Zwolle en Groningen is een groot ongeluk gebeurd. Daarbij zijn vier vrachtwagens betrokken. De weg is ter hoogte van Assen in beide richtingen dicht, meldt de ANWB, die van een ravage spreekt.

Een kant van de snelweg ligt vol met post, die uit een van de vrachtwagens is gekomen. De andere kant van de weg ligt vol met bieten. „Omrijden kan via Heerenveen (A7, A32) of via Veendam (A7, N33)”, zegt de ANWB.