Op de A28 (Utrecht-Zwolle) zijn bij Amersfoort zeven voertuigen op elkaar gebotst. Een aantal mensen is bekneld geraakt. Bij Amersfoort-Vathorst is de rijbaan afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg nog enkele uren dichtblijft en adviseert weggebruikers om te rijden via de A27, A12 en A50. In beide richtingen staan files bij Vathorst.