De A27 van Breda naar Utrecht is deels weer open. De weg was tussen Noordeloos en Lexmond enkele uren afgesloten nadat daar een vrachtwagen met oplegger was geschaard.

De berging van de vrachtwagen is afgerond, maar de reparatie van de vangrail is nog gaande. Daarom is de linkerrijstrook nog afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Het verkeer was eerder aangeraden om te rijden via de A15 en A2.