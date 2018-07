Door een ongeval is de A27 bij knooppunt Hooipolder (Breda richting Gorinchem) even dicht geweest. Bij Oosterhout was een bestuurder op een stilgevallen auto gereden.

In Noord-Holland is de Waterwolftunnel op de N201 (Hoofddorp - Uithoorn) in beide richtingen gesloten wegens een technische storing. De intercom doet het niet.