De A20 (Hoek van Holland - Gouda) is weer helemaal open in de richting Hoek van Holland. In de richting Gouda is nu nog een rijstrook dicht. Omrijden levert geen tijdswinst meer op, meldt de ANWB.

Eerder woensdagmorgen werd de A20 in beide richtingen na zware regenval afgesloten.