De snelweg A20 is bij Nieuwerkerk aan den IJssel richting Hoek van Holland enkele uren dicht geweest. Een zandwagen was gekanteld en een deel van de lading lag op de weg. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldde maandag omstreeks 20.40 uur dat de opruimwerkzaamheden waren afgerond en dat de weg was vrijgegeven.