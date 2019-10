A20 op twee plekken dicht door ongevallen

De A20, Gouda richting Hoek van Holland, is maandagavond op twee plekken door ongevallen afgesloten. Dat meldt de ANWB.

Bij Nieuwerkerk aan den IJssel is de weg dicht door een ongeval met twee vrachtwagens waarbij een pijler van een viaduct is geramd. Ook ter hoogte van het Kleinpolderplein is de weg afgesloten na een botsing tussen twee vrachtwagens. Bij beide ongevallen is een grote hoeveelheid diesel op de weg terechtgekomen. Ook is de verbindingsweg van de A13 vanuit Den Haag naar de A20 dicht.

Verkeer van Utrecht naar Rotterdam wordt geadviseerd via Den Haag (A12) te rijden en vandaar via de A4 richting Rotterdam.