De snelweg A20 (Hoek van Holland - Gouda) is bij knooppunt Kleinpolderplein in beide richtingen afgesloten omdat er veel te veel regen valt. Volgens de verkeersdiensten moeten automobilisten omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Het wegdek staat volgens de ANWB blank.

Woerden bereikt maandhoeveelheid regen