A20 dicht door ongeval bij Nieuwerkerk

De A20, Gouda richting Hoek van Holland, is maandagavond ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel dicht door een ongeval met twee vrachtwagens, meldt de ANWB. Een van de trucks heeft een pijler van een viaduct geramd.

Door het ongeval is diesel en glycerol op het wegdek terechtgekomen. Deze vloeistof is moeilijk te verwijderen. De verwachting is dat de weg tot zeker 02.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag afgesloten zal zijn.

Verkeer van Utrecht naar Rotterdam wordt geadviseerd via Den Haag (A12) te rijden en vandaar via de A4 richting Rotterdam.

Eerder op de avond was de A20 ook bij het Kleinpolderplein in de richting van Rotterdam afgesloten door een ongeval met twee vrachtwagens. Dat deel van de weg is iets na 21.00 uur vrijgegeven. Ook is de verbindingsweg van de A13 vanuit Den Haag naar de A20 is kort afgesloten geweest.