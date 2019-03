A2 Zaltbommel dicht na kantelen mestwagen

Op de A2 bij Zaltbommel zijn in beide richtingen twee rijstroken afgesloten nadat er een mestwagen is gekanteld. Beide delen van de snelweg zitten onder de vloeibare mest. De weg is afgesloten vanwege schoonmaakwerkzaamheden.

Volgens Rijkswaterstaat is de ravage op de weg enorm. Er is enorm veel mest uit de vrachtwagen gelekt. Rijkswaterstaat denkt dat de opruimwerkzaamheden nog tot ver in de middag zullen duren.

Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Waalwijk en verkeer naar Den Bosch moet via Breda.