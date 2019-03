A2 Zaltbommel deels dicht na kantelen truck

De A2 bij Zaltbommel is woensdagmiddag in beide richtingen een rijstrook nog afgesloten, nadat er een mestwagen door de middenberm was gereden en gekanteld. Er was veel vloeibare mest uit de vrachtwagen gelekt, waardoor het wegdek besmeurd raakte. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het verkeer in de avondspits rekening moet houden met ernstige vertragingen die kunnen oplopen tot een uur en raadt aan de omleidingsborden te volgen.

Rijkswaterstaat gaat pas na de avondspits beginnen met het bergen van de vrachtwagen. Daarna moet de vangrail worden gerepareerd. Een woordvoerder zei te verwachten dat deze werkzaamheden de hele nacht gaan duren. Hij zei te hopen dat de klus donderdag voor de ochtendspits is geklaard.

Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Waalwijk en verkeer naar Den Bosch moet via Breda.