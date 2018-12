De politie heeft de A2 tussen knooppunt Vonderen en Kelpen-Oler dinsdagochtend afgesloten wegens een aanrijding waarbij iemand om het leven is gekomen. De weghelft richting Eindhoven is afgesloten, verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de A73.

Rijkswaterstaat denkt dat de afsluiting, die over een traject van 15 kilometer is, tot in de middag gaat duren. Al het ingesloten verkeer wordt weggeleid.