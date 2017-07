A2 naar Amsterdam tot na ochtendspits dicht

De A2 richting Amsterdam blijft vrijdag tot zeker na de ochtendspits dicht. Rijkswaterstaat meldt dat de werkzaamheden op de A2 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel nog niet klaar zijn en onverminderd doorgaan. De afsluiting zal in ieder geval nog tot na de ochtendspits van vrijdag duren.

De afsluiting was nodig voor reparatiewerkzaamheden aan de weg. Door de aanleg van een warmtetransportleiding ontstonden woensdagochtend kleine scheuren in het asfalt, waarna vloeistof omhoog borrelde. „Het asfalt moet over een lengte van 80 meter en over vier rijstroken breed weggefreesd worden, daarna wordt bekeken welke vervolgstappen er genomen moeten worden”, meldde RWS.

Rijkswaterstaat hoopt later vrijdagochtend meer te kunnen zeggen over de voortgang van de werkzaamheden en de duur van de afsluiting.