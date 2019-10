A2 dicht bij Vinkeveen door ernstig ongeval

De snelweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Vinkeveen en Breukelen is donderdagmiddag helemaal afgesloten door een ernstig ongeval. Een auto is via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtgekomen en botste daar op tegemoetkomend verkeer, meldt de politie.

Aanvankelijk leek het of er sprake was van een spookrijder. Over eventuele slachtoffers of de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg blijft in de richting van Amsterdam volgens Rijkswaterstaat zeker tot na de avondspits gesloten.

De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten een erg drukke avondspits rondom Utrecht. Ook op de omleidingsroutes rond Utrecht dreigt het enorm druk te worden. „We adviseren automobilisten hun reis uit te stellen, als dat mogelijk is”, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.