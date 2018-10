A2 bij Oudenrijn weer open na ongeluk

Snelweg A2 (van Den Bosch naar Utrecht) is weer open nadat deze woensdagavond urenlang was afgesloten. Oorzaak was een zwaar ongeval net voor knooppunt Oudenrijn met zeven voertuigen waarbij meerdere gewonden vielen.

De weg werd kort voor middernacht weer vrijgegeven. Naast het opruimen van de voertuigen moest ook het asfalt worden gerepareerd, meldt een woordvoerder.

Volgens Rijkswaterstaat waren twee vrachtauto’s en vijf personenauto’s bij de aanrijding betrokken. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt en er werd een traumahelikopter ingezet. De rijbaan was helemaal dicht vanaf Nieuwegein.

Verkeer dat vast kwam te staan door de afsluiting, werd door de politie teruggeleid naar afslag Nieuwegein. Om ‘kijkers’ van de andere weghelft te mijden, werden anti-kijkschermen geplaatst.