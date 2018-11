A2 bij Maarheeze weer open

De A2 tussen Valkenswaard en Maarheeze is weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was lang dicht na een frontale botsing met een spookrijder donderdagavond. Hierbij kwam de bestuurder van een auto om het leven en raakte zijn bijrijder gewond. Ook de spookrijder was gewond.

Direct na het ongeval, dat plaatsvond rond 21.00 uur, is de snelweg (Eindhoven-Maastricht) afgesloten tussen de afrit Valkenswaard en Maarheeze. Dat zou naar verwachting tot ongeveer 01.30 uur duren, maar het duurde uiteindelijk tot bijna 05.00 uur. Het verkeer was omgeleid via Venlo (A67 en A73). Dat is volgens Rijkswaterstaat niet meer nodig.