De A2 bij het Limburgse Echt is in beide richtingen vrijgegeven voor het verkeer. Dat heeft Rijkswaterstaat laten weten. Donderdagochtend kwam een vrachtwagen door een aanrijding met enkele auto’s op zijn kant terecht en viel een lading suikerbieten op de rijbanen. Na de avondspits gaat de rijbaan richting noorden weer dicht voor werkzaamheden. Die duren tot in de loop van de nacht.