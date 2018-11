De A2 bij het Limburgse Echt is in beide richtingen afgesloten. Een vrachtwagen is door een aanrijding met een aantal auto’s op zijn kant terechtgekomen en de lading suikerbieten die hij vervoerde ligt verspreid over beide rijbanen. Beide kanten op staat 6 kilometer file.

Volgens Rijkswaterstaat is er geen omleiding beschikbaar. Automobilisten kunnen via het regionale wegennet, maar dat loopt snel vol. Hoe lang de afsluiting gaat duren kan de woordvoerder nog niet zeggen.