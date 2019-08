A2 bij Deil weer open na proefsluiting dijk

De A2 bij Deil is zaterdagochtend weer opengesteld voor verkeer nadat de weg daar dicht was wegens een proefsluiting van de hoogwaterkering in de Diefdijk. Het ging om een oefening van Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland. De proef is prima verlopen, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De A2 doorsnijdt de Diefdijk, een eeuwenoude waterkering die dwars door het land loopt. Als bij extreem hoogwater dijken breken langs de grote rivieren in Gelderland, moet de Diefdijk voorkomen dat het water de Randstad in stroomt. De dijk wordt dan met enorme betonnen balken doorgetrokken over de snelweg.

Tijdens de proef werden deze 30 meter lange balken in de nacht van vrijdag op zaterdag met twee grote kranen in speciale sleuven gehesen, waarna het waterschap inspectie uitvoerde. Rond 04.00 uur was de klus geklaard, aldus de woordvoerder.

De proefsluiting vindt elke twee jaar plaats.