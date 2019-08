A2 bij Deil dicht voor proefsluiting Diefdijk

De A2 (Den Bosch-Utrecht) is in de nacht van vrijdag op zaterdag dicht tussen Deil en Everdingen vanwege een proefsluiting van de hoogwaterkering in de Diefdijk. Het gaat om een oefening van Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland.

De A2 doorsnijdt de Diefdijk, een eeuwenoude waterkering die dwars door het land loopt. Als bij extreem hoogwater dijken breken langs de grote rivieren in Gelderland, moet de Diefdijk voorkomen dat het water de Randstad in stroomt. De dijk wordt dan met enorme betonnen balken doorgetrokken over de snelweg.

De balken zijn 30 meter lang en een meter hoog. Ze liggen permanent opgeslagen op het viaduct in de A2 bij Everdingen. Drie balken op elkaar zijn net zo hoog en waterdicht als de dijk, aldus Rijkswaterstaat. De Diefdijk maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Verkeer moet in de nacht naar zaterdag rekening houden met omleidingen en circa een halfuur vertraging. De klus zou zaterdagochtend vroeg geklaard moeten zijn.