De A2 van Utrecht richting Den Bosch is maandagochtend tussen Beesd en het knooppunt Deil bijna twee uur dicht geweest als gevolg van een gekantelde vrachtwagen. De verkeersdiensten van Rijkswaterstaat en ANWB adviseerden automobilisten tijdens de stremming om te rijden via Gorinchem over de A27 en A15.

Inmiddels zijn twee rijstroken weer geopend voor het verkeer. De rechterrijstrook blijft voorlopig gesloten voor de berging van de vrachtauto.