De snelweg A17 (Roosendaal naar Dordrecht) is dicht bij knooppunt De Stok. De politie doet er onderzoek na een ongeluk. Verkeer dat vaststond, is omgeleid. De verkeersdiensten adviseren om te rijden via Breda over de A58 en de A16.

Overigens is ook de A4 van Den Haag naar Rotterdam dicht, bij knooppunt Benelux. Op de fly-over van de A4 naar de A15 is een vrachtwagencombinatie geschaard. De lading, suikerbieten, ligt verspreid over het wegdek.