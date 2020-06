A16 weer vrij na ongeval vrachtwagen met gevaarlijke stoffen

De A16 van Breda naar Rotterdam is weer vrijgegeven en omrijden is niet meer nodig. Dat maakte de ANWB bekend. Eerder op de dag was een vrachtwagen op zijn kop in de berm beland. De brandweer meldde dat de vrachtwagen een zeecontainer vervoerde met daarin een milieugevaarlijk poeder in zakken. Er werd geen lek geconstateerd.

De vrachtwagen belandde op zijn kop in de berm door een aanrijding met een auto, meldde Rijkswaterstaat. Zowel de chauffeur van de vrachtwagen als die van de auto werd gewond naar een ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van de auto moest uit het voertuig worden bevrijd. Welke verwondingen hij heeft opgelopen, weet de brandweerwoordvoerder niet exact. De chauffeur van de vrachtwagen raakte lichtgewond en wist zelf uit het voertuig te komen.

De brandweer adviseerde weggebruikers de omleidingen goed in de gaten te houden en te volgen. „Zeker met dit warme weer wil je niet in de file terechtkomen.”