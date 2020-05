De A16 in de richting van Antwerpen naar Breda is weer helemaal open. De A16 was sinds maandagmiddag bij het knooppunt Galder dicht door een ongeval met meerdere vrachtwagens. De ANWB meldt dat dit deel van de weg dinsdagmorgen vroeg weer is vrijgegeven.

Bij het ongeluk was een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen betrokken. Die moest eerst worden leeggepompt, voordat de weg weer kon worden geopend bij het knooppunt.