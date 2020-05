A16 van Antwerpen naar Breda dicht bij Galder door ongeluk

De A16 bij knooppunt Galder in de richting van Antwerpen naar Breda blijft na een ongeluk maandagmiddag nog zeker tot begin van de nacht dicht. Bij het ongeluk was een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen betrokken. Die moet eerst worden leeggepompt, laat Rijkswaterstaat weten.

Het verkeer kan omrijden via Bergen op Zoom via de A12 (in België) de A4 en de A58.

Er gebeurde ’s middags nog een ongeluk op de A16, bij knooppunt Princeville in de richting van Breda naar Antwerpen. De weg is daar rond 19.45 uur vrijgegeven.