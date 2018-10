De A16 bij Dordrecht is aan het begin van de avondspits richting Rotterdam afgesloten door een gekantelde vrachtwagen. De andere kant op is een rijstrook dicht. De ANWB adviseert mensen die van de regio rond Breda naar Rotterdam willen, om te rijden of hun reis uit te stellen. Er zijn al lange files ontstaan.

Hoe lang de opruimwerkzaamheden gaan duren is nog niet bekend.