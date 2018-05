De A16 is vanuit Antwerpen in de richting Breda afgesloten door een ongeluk met een bestelwagen en een melkwagen. Door de aanrijding net over de grens in Nederland bij Hazeldonk is een file ontstaan van 12 kilometer, meldt de ANWB.

De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via Bergen op Zoom en Roosendaal.