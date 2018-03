A16 nog uren dicht door gekantelde betonwagen

De A16 richting het zuiden blijft nog uren afgesloten vanwege een ongeluk met een betonwagen. Die is ter hoogte van Ridderkerk gekanteld en er lekt diesel en beton uit. Rijkswaterstaat schat dat het opruimwerk nog tot 14.30 uur gaat duren. Het is een lastige klus, vertelt een woordvoerster, omdat de betonwagen bij een viaduct ligt.

Door het ongeluk is de hoofdrijbaan afgesloten. Alleen via een uitvoegstrook kan er nog wat verkeer langs. Wie richting Breda moet, kan beter omrijden via de A15 en de A27.

Omdat voor veel mensen een lang paasweekeinde begint, wordt later op de dag flinke drukte op de wegen verwacht.

Verderop op de A16 was een buis van de Drechttunnel ook even dicht. Daar was een aanhanger geschaard.