A16 dicht wegens gekantelde vrachtwagen

De A16 is tussen Breda-Noord en het knooppunt Zonzeel in de richting van Rotterdam afgesloten, meldt de verkeersdienst van Rijkswaterstaat. Oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. Volgens de ANWB gaat de afsluiting lang duren.

Verkeer uit het zuiden wordt geadviseerd om te rijden via knooppunt Galder (A58), de A27 in de richting van Utrecht en daarna de A59 in de richting van Roosendaal. Ook in de rijrichting naar het zuiden is een file ontstaan.

De ANWB meldt dat de tankauto naar verluidt een brandbare harsoplossing vervoerde. De lading moet worden overgeladen. Daarnaast is de middenvangrail ernstig beschadigd.