De A16 richting Breda is donderdag bij Hazeldonk afgesloten geweest nadat er een veewagen met kalfjes was gekanteld en er ook dieren op de snelweg liepen. Van de driehonderd kalveren die in de veewagen zaten, overleefden 192 dieren het ongeluk, aldus de politie Breda

Hulpdiensten waren geruime tijd bezig het ontsnapte vee te vangen, dat vervolgens werd opgevangen langs de A16.

Bij het ongeluk waarbij twee vrachtwagens op elkaar botsten, raakten geen personen gewond.