A16 bij Rotterdam deels dicht na ongeval met vrachtwagen

Door een ongeluk op de A16 is de snelweg richting Den Haag dinsdagochtend tot zeker 12.00 uur gedeeltelijk afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Een vrachtwagen verloor meerdere aggregaten, waarvan een op een auto terechtkwam. Het ongeval leidde tot lange files en veel vertraging.

Het ongeluk was ter hoogte van de afslag Rotterdam-Centrum/Capelle. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Twee slachtoffers zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Verkeer richting Den Haag wordt geadviseerd om te rijden via de A15 en A4. Het ongeval leidt ook in het centrum van Rotterdam tot opstoppingen.

Een kraan zal het aggregaat moeten wegslepen. Pas daarna zal duidelijk worden wat de schade aan het wegdek is.